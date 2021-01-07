شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر المقاومة الأولية – تحليل - 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك اختباراً للمقاومة الأولية 0.8820 وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً على المدى اللحظي والقصير، تحفّزه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار التوجه نحو مستوى 0.8730 الذي يمثّل هدفنا التالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق مستويات 0.8820 ثم 0.8860 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لبدء موجة تصحيحية صاعدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8720 والمقاومة 0.8820

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط