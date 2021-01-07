شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحتاج حافز إيجابي – تحليل - 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول مستوى 0.7800، ويحتاج السعر للحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7905.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.7740 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7740 والمقاومة 0.7870

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد