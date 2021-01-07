شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يبدأ بإيجابية – تحليل - 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بارتفاع جديد ليقترب من حاجز 55.00 دولار، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 55.87، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي تمتد أهدافها إلى 57.77 بعد تخطي المستوى السابق.

الثبات فوق 52.25 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع، حيث إن كسره سيضغط على السعر لبدء موجة تصحيحية هابطة قبل العودة للارتفاع من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.50 والمقاومة 56.20

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد