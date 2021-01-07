شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف الارتفاع – تحليل - 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف سعر النفط تداولاته الإيجابية بشكل قوي بعد اختبار أرضية الدعم 49.40 يوم أمس، ليتجاوز حاجز 51.00 دولار الآن ويؤكد استمرار السيناريو الإيجابي المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 51.70 كمحطة تالية، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 54.62 كهدف رئيسي تالي.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستويات 49.40 و 48.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 52.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد