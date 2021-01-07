شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تختبر دعم القناة – تحليل - 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة اختباراً لدعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة ويحافظ على ثباته فوقه، حيث يقدّم المتوسط المتحرك 50 دعم إيجابي جيد للسعر، مما يبقي على السيناريو الإيجابي قائماً للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 28.40 الذي يمثّل هدفنا التالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 26.65 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاختبار مستوى 25.50 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.65 والمقاومة 28.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد