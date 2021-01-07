شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية ترفع سعر بيع الخام الخفيف إلى آسيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت وثيقة حديثة أن شركة أرامكو السعودية رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا 0.70 دولار للبرميل في فبراير ليصبح بعلاوة تبلغ دولارا للبرميل فوق متوسط عُمان/دبي.

وحددت الشركة سعر بيع الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بخصم 1.90 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال، وذلك بانخفاض 0.50 دولار عن يناير وإلى الولايات المتحدة عند 0.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت، بزيادة 0.20 دولار مقارنة مع الشهر السابق، بحسب وكالة رويترز.

ورجح إبراهيم البوعينين رئيس الذراع التجارية لأرامكو السعودية، مؤخرا، أن يظل الطلب الصيني على الخام سيظل قويا على الأرجح خلال الربع الرابع وفي 2021، مؤكدا أن ذلك يؤكد أن اقتصاد بكين بذلك ينمو بينما يسجل بقية دول العالم أداء سلبيا.

وقال إنه سيتعين على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها التعامل مع الكثير من مسائل الطلب قبل زيادة الإمدادات في يناير 2021، بالنظر إلى خفض شركات تكرير النفط لاستهلاك الخام.

وارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى 11 شهرا ، بفضل قرار السعودية إجراء تخفيضات طوعية فى الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا خلال فبراير ومارس لدعم السوق .

كما دعم الأسعار اتفاق تحالف "أوبك بلس" على الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير خلال الشهرين المقبلين، والبيانات الأولية التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.6% إلى مستوي 50.57 دولار الأعلى منذ فبراير 2020، من مستوى الافتتاح عند 49.79 دولار، وسجل أدني مستوي عند 49.71 دولار.

وصعد خام برنت قرابة 2.1% إلى مستوي 54.60 دولار للبرميل الأعلى منذ فبراير الماضي، من مستوى الافتتاح عند 53.51 دولار، وسجل أدنى مستوي عند 53.51 دولار.