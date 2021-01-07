شكرا لقرائتكم خبر عن موديز تتوقع وصول متوسط سعر خام برنت إلى 45 دولاراً خلال 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في مذكرة بحثية حديثة، أن يصل متوسط سعر خام برنت خلال عام 2021 إلى 45 دولاراً للبرميل، مقابل 41 دولاراً في 2020، بحسب موقع قناة العربية.

وارتفعت أسعار النفط أمس الأربعاء لتوسع مكاسبها لليوم الثاني على التوالي، مسجلة أعلى مستوى فى 11 شهراً، بفضل قرار السعودية إجراء تخفيضات طوعية فى الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا خلال فبراير ومارس لدعم السوق .

كما دعم الأسعار اتفاق تحالف "أوبك بلس" على الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير خلال الشهرين المقبلين، والبيانات الأولية التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام فى الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي.

وارتفع الخام الأمريكي بنسبة 1.6% إلى مستوي 50.57 دولار الأعلى منذ فبراير 2020، من مستوى الافتتاح عند 49.79 دولار، وسجل أدني مستوي عند 49.71 دولار.

وصعد خام برنت قرابة 2.1% إلى مستوي 54.60 دولار للبرميل الأعلى منذ فبراير الماضي، من مستوى الافتتاح عند 53.51 دولار، وسجل أدنى مستوي عند 53.51 دولار.