شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم اميانتيت (2160) الانخفاض في آخر جلساته، وذلك على اثر ملامسة السهم لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.56% بما يعادل -0.12 نقطة، في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 22.00، ليستهدف مستوى الدعم 19.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.70 ومستوى المقاومة 22.99.