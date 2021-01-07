شكرا لقرائتكم خبر عن المراعي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم المراعي (2280) في آخر جلساته، ليستند لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط، ليحاول اكتساب البعض من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مستفيداً من الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ عودة ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.07% بما يعادل -0.60 نقطة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 58.10 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 54.00 ومستوى المقاومة 58.10.