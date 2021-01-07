شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يتراجع بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إعمار (4220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط استقرار تداولاته دون مستوى المقاومة 9.47، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 6.36 إلى 11.40)، وذلك بضغط سلبي متواصل لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 9.47، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 8.88 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.88 ومستوى المقاومة 9.47.