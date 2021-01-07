شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر للتأمين يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الصقر للتأمين (8180) من جديد في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 2.56% بما يعادل 0.40 نقطة، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 16.00.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 16.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 17.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.16 ومستوى المقاومة 16.68.