شكرا لقرائتكم خبر عن جدوى ريت يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم جدوى ريت (4332) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.14% بما يعادل 0.01 نقطة، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسر مستوى الدعم القريب 7.27%، فهذا المستوى يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 5.89 إلى 9.5)، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 6.66 الذي يمثل نسبة 78.6%.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.15 ومستوى المقاومة 7.50.