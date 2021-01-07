شكرا لقرائتكم خبر عن الدوائية يواصل بحثه عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الدوائية (2070) على عدم تغيير في آخر جلساته، وذلك وسط محاولات السهم المستمرة تصحيح الاتجاه الرئيسي الصاعد عن طريق البحث على قاع صاعد يتخذ منه قاعدة لاكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمعاودة الارتفاع، متأثراً بالضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى المتوسط، كما نلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك نحن نرجح المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 39.50، ليستهدف مستوى الدعم 36.95.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.50 ومستوى المقاومة 39.50.