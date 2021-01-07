شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت يتراجع بمنطقة سلبية – تحليل صباحي – 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم ميفك ريت (4346) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، في ظل استقرار تداولاته دون مستوى 7.22، فهذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 5.84 إلى 9.46)، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.14% بما يعادل -0.01 نقطة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 7.22، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 6.61% الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية لفيبوناتشي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.00 ومستوى المقاومة 7.33.