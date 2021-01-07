شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يخسر مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 6030 نقطة، وذلك على خلفية اقترابه من الحد العلوي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 5850 نقطة كمستوى أول خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 6200 نقطة..

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,003 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,056 نقطة