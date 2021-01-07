شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص مكاسب الثلاثاء -تحليل صباحي- 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى10579 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي والقوي عند 10650 نقطة، لذلك نتوقع ان يتأرجح المؤشر بين مستوى المقاومة المذكور والحد السفلي للاتجاه العرضي الحالي عند 10400 نقطة حتى اختراق احدهم.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,528 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,622 نقطة