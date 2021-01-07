شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "موديرنا" يقفز بأكثر من 6% بعد اعتماد لقاحها في أوروبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "موديرنا" الأمريكية خلال تعاملات يوم الأربعاء في أعقاب إعلان السلطات الصحية الأوروبية اعتماد لقاح الشركة للاستخدام الطاريء في الوقاية من فيروس "كورونا".



وذكرت وكالة الدواء التابعة للاتحاد الأوروبي أنها راجعت كافة البيانات المتعلقة بجودة وأمان وفاعلية استخدام لقاح شركة "موديرنا"، وأكدت إمكانية استخدامه بشكل مشروط في الدول التابعة للتكتل الموحد للوقاية من فيروس كورونا.



وكانت المفوضية الأوروبية قد اعتمدت لقاح "فايزر- - بيونتك" للاستخدام الطاريء في الوقاية من فيروس كوورنا ليكون لقاح "موديرنا" ثاني اللقاحات المعتمدة لديها في التعامل مع الجائحة.



وحتى الآن، تم اعتماد لقاحي "فايزر – بيونتك" و"موديرنا" في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأيضا المملكة المتحدة بشكل جزئي، ومن المنتظر أيضا اعتماد لقاح "أسترازينيكا – أوكسفورد" في وقت لاحق هذا العام.



وفي ختام التعاملات، قفز سهم "موديرنا" بنسبة 6.5% وأغلق جلسة الأربعاء عند 116.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 116.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 110.2 دولار.