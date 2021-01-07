شكرا لقرائتكم خبر عن عقود القمح تغلق على انخفاض رغم تفعيل الحظر الروسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار القمح خلال تعاملات يوم الأربعاء وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعلى الرغم من استمرار الإضراب في الأرجنتين ودخول حظر الصادرات الروسية حيز التنفيذ.



وأعلنت الحكومة الروسية حظر تصدير بع السلع الزراعية والحبوب، ومن بينها القمح في الفترة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران من العام الجاري لخفض أسعار السلع في السوق المحلي.



وفي سياق منفصل، تتواصل المفاوضات بين المسؤولين الحكوميين واتحاد العمال في الأرجنتين من أجل إنهاء إضراب يقترب من شهر ويؤثر سلبا على الصادرات الزراعية الأرجنتينية.



ورغم أن بعض المناطق في الأرجنتين والبرازيل شهدت تساقطا في الأمطار، إلا أن محللين يرون شبح جفاف الطقس مستمرا في الفترة المقبلة.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:35 بتوقيت جرينتش عند 89.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.8 نقطة واقل مستوى عند 89.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للقمح تسليم مارس/آذار بنسبة 1% إلى 6.47 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.60 دولار وأقل سعر عند 6.46 دولار.