شكرا لقرائتكم خبر عن أرزان (ARZAN) يتلقى دعما قويا -تحليل صباحي- 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 56٫50 فلس، وذلك بعدما تلقى دعما عند مستوى55 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة القوي عند 63 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 55 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 55.6 بينما مستوى المقاومة هو 57.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد