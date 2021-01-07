شكرا لقرائتكم خبر عن المتحد (ALMUTAHED) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 286 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 270 فلس كمستوى أول خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 295 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 282 بينما مستوى المقاومة هو 287 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط