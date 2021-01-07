شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا فنادق (IFAHR) يتجاوز خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع كما توقعنا في تقرير سابق لنا منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 24 فلس، متجاوزا خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 39 فلس كمستوى أول ثم 34 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 22 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23.0 بينما مستوى المقاومة هو 25.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد