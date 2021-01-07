شكرا لقرائتكم خبر عن ساحل (COAST) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق السهم عند مستوى 47٫30 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول،كما اطلق مؤشر استوكاستيك إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 45 فلس كمستوى أول ثم 40 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 49 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 46.3 بينما مستوى المقاومة هو 47.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط