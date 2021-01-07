شكرا لقرائتكم خبر عن صلبوخ (SALBOOKH) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات ثالث جلسات الأسبوع الحالي امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 35٫80 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم تراجعه للوصول لمستوى الدعم 34 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 38 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 35.5 بينما مستوى المقاومة هو 36.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط