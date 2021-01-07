شكرا لقرائتكم خبر عن نور (NOOR) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 174فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 168 فلس، كما كون السهم نموذج "Bullish Engulfing” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الهابط، لذلك نتوقع ان يحاول السهم الارتفاع لمستوى المقاومة 188 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 167 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 172 بينما مستوى المقاومة هو 177 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد