شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية (NRE) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 74٫60 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يواصل السهم عمليات جني الأرباح في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 72٫5 فلس كمستوى اول، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 77 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 74.2 بينما مستوى المقاومة هو 75.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط