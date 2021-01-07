شكرا لقرائتكم خبر عن يونيكاب (UNICAP) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 38٫40 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 39 فلس، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollniger Bands” مما يدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 34٫50 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 41 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 37.2 بينما مستوى المقاومة هو 40.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط