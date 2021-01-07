شكرا لقرائتكم خبر عن يوباك (UPAC) يتحول الى الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 242 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 260 فلس، مما يعكس بذلك بداية الاتجاه الهابط على المدى القصير للسهم والذي نتوقع ان يصل به لمستوى الدعم التالي عند 150 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 300 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 235.7 بينما مستوى المقاومة هو 248.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط