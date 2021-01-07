شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة (DBIS) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 07-01-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1٫754 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط متوسط ا لأجل، كما اخترق السهم مستوى الدعم السابق عند 1٫80 ريال، مما يشير الى إمكانية انخفاض السهم لمستوى الدعم التالي عند 1٫60 ثم 1٫35 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫90 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.72 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.79 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط