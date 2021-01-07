شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الذهب يضيف زخما إلى مسيرته القوية نهاية العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «يصطف المستثمرون الحذرون للاستثمار في مجموعة متنوعة من المعادن النفيسة، بما في ذلك الفضة والبلاتين»

«ارتفعت عقود الذهب الآجلة الأكثر تداولا لتسليم فبراير بأكثر من 3% في أول جلستي تداول من العام، لتستقر عند 1954.40 دولار للأونصة يوم الثلاثاء»

يتدفق المستثمرون مرة أخرى على الذهب، متأثرين بضعف الدولار الأمريكي وتزايد الإصابات بفيروس كوفيد-19، التي تربك توقعات التعافي السريعة للاقتصاد العالمي.

وارتفعت عقود الذهب الآجلة الأكثر تداولًا لتسليم فبراير بأكثر من 3% في أول جلستي تداول من العام، لتستقر عند 1954.40 دولار للأونصة يوم الثلاثاء. وتضيف المكاسب مزيدًا من الزخم إلى ارتفاع المعدن النفيس ـ الذي يُعتبر ملاذًا آمنًا للمستثمرين - نهاية العام الماضي، حيث يصطف المستثمرون الحذرون للاستثمار في مجموعة متنوعة من المعادن النفيسة، بما في ذلك الفضة والبلاتين.

وسجل الذهب أفضل أداء سنوي له منذ عقد في عام 2020، حيث قفز بأكثر من 24%، على الرغم من أنه لا يزال أقل بكثير من الرقم القياسي البالغ 2069.50 دولار الذي سجله في أغسطس.

وتراجعت الأسعار في وقت لاحق من العام، عندما تحوّل المستثمرون إلى الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم، وتوقعوا أن تؤدي اللقاحات إلى انتعاش اقتصادي واسع النطاق. ومع ذلك، فإن المخاوف المتزايدة في العام الجديد بشأن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في أوروبا، والمملكة المتحدة عززت جاذبية الملاذات الآمنة، بما في ذلك الذهب، في الجلسات الأخيرة.

أيضًا، أدى انخفاض الدولار الأمريكي إلى ارتفاع المعدن النفيس. فبما أن الذهب يتم بيعه وشراؤه بالدولار، فإن ضعف الدولار يجعل الذهب أرخص للمستثمرين الأجانب.

وتتوقع شركات وول ستريت، بما في ذلك جولدمان ساكس، على نطاق واسع أن ينخفض الدولار في عام 2021، متأثرًا بالعوائد الحقيقية السلبية -أو العائد على السندات عند التكيّف مع التضخم- مع إبقاء الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية. وتجعل العوائد الحقيقية المنخفضة الذهب ملاذًا بديلاً أكثر جاذبية مقارنة بالسندات.

على الجانب الآخر، ظهر المزيد من عدم اليقين الاقتصادي، بسبب ترقب نتيجة سباقات مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية جورجيا.

ويقول المحللون إن سيطرة الديمقراطيين على كلا المجلسين (النواب والشيوخ) قد يؤدي إلى مزيد من الانخفاضات في الدولار، حيث يدعم الحزب زيادة الإنفاق الحكومي على جهود الإغاثة من الوباء. ويمكن أن يعزز ذلك من أسعار المعادن النفيسة، لأن المستثمرين يميلون إلى شراء الذهب كتحوط ضد التضخم.

وقال تاي وونغ، رئيس مشتقات المعادن الأساسية والثمينة المتداولة في بنك مونتريال: «اكتساح الديمقراطيين في الانتخابات ستعني سيطرتهم على مجلس الشيوخ، ومن شبه المؤكد أن يؤدي ذلك إلى حزم تحفيز أكبر بكثير هذا العام، وهو ما سيكون جيدًا جدًا بالنسبة لسوق الذهب».

وانخفض مؤشر الدولار في وول ستريت جورنال، الذي يقيس قوة الدولار مقابل 16 عملة أجنبية، بأكثر من 5% في عام 2020 وأغلق المؤشر دون تحقيق أي تغيّر في سعر الدولار تقريبًا يوم الثلاثاء الماضي.

على الجانب الآخر، سجلت أسعار الفضة أيضًا مكاسب قوية في بداية العام، حيث ارتفعت حوالي 1% يوم الثلاثاء. وحققت الفضة، التي تستخدم أيضًا في المنتجات الصناعية مثل الإلكترونيات مكاسب بنسبة 47% في عام 2020، مدعومة بقوة الطلب على المعادن الثمينة وعلامات التحسن في قطاع التصنيع.

وجاءت المكاسب مع انخفاض الاستثمارات الأخرى المحفوفة بالمخاطر مثل الأسهم والنفط، وهو انعكاس لاتجاه أواخر العام المتمثل في شراء المستثمرين الأصول ذات المخاطر العالية، والمراهنة على وجود توقعات اقتصادية أكثر إشراقًا في المستقبل.

ويقول محللون إنه إذا استمر التحول في التوقعات، فقد يخلق ذلك طلبًا جديدًا على المعادن النفيسة.

وقلص المستثمرون الرهانات الصعودية على الذهب، وسحبوا مليارات الدولارات من الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب في أواخر العام الماضي، لذا فإن الاندفاع نحو الاستثمار مجددًا في القطاع قد يؤدي إلى مكاسب جديدة.