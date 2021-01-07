شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" يغلق منخفضا بعد مطالبتها بتعويضات في إيطاليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "فيسبوك" خلال تعاملات يوم الأربعاء بعد مطالبة القضاء الإيطالي شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية بدفع تعويضات باهظة نتيجة ممارسات احتكارية.



وطالبت محكمة في إيطاليا في قرار قضائي بإلزام شركة "فيسبوك" بدفع تعويض قدره 3.8 مليون يورو (أي ما يعادل 4.7 مليون دولار أمريكي) لشركة برمجيات محلية إيطالية.



وأوضحت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" بأن التعويض المطلوب من "فيسبوك" يأتي وفق قضية تعود لعام 2012 عندما أصدرت روما برمجيات تسمى "فاراوند" تساعد مستخدميها على إيجاد أصدقائهم على منصة "فيسبوك" خاصة القريبين منهم جغرافيا.



ولكن بعد أشهر من انتشار هذه البرمجيات في إيطاليا وأيضا في دول أوروبية، قررت شركة "فيسبوك" الأمريكية تطوير هذه الخاصية لتكون خاصة بمنصاتها مما أدى لأضرار بالغة للبرمجيات الإيطالية.



وتجدر الإشارة إلى أن "فيسبوك" تعرضت لدعاوى قضائية في عدة دول حول العالم بسبب ممارساتها الاحتكارية وأيضا خرقها لقواعد الخصوصية وحماية بيانات المستخدمين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "فيسبوك" بنسبة 2.8% وأغلق جلسة الأربعاء عند 236.3 دولار، وسجل أعلى سعر عند 267.7 دولار وأقل سعر عند 260 دولارا.