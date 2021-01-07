شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يغلق عند أعلى مستوى قياسي جديد رغم الاضطرابات في واشنطن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الأربعاء على الرغم من الاضطرابات التي تشهدها الساحة السياسية في الولايات المتحدة، وحقق "داو جونز" أعلى مستوياته القياسية على الإطلاق، لكن قطاع التكنولوجيا دفع ناسداك نحو التراجع.



وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن اقتحام عدد من أنصار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مبنى الكونجرس احتجاجا على فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن"، وتدخل عناصر من الحرس الوطني لحماية المشرعين بالمبنى.



وجاء ذلك بعد خطاب لـ"ترامب" أمام البيت الأبيض بحضور حشود كثيفة من أنصاره أكد خلاله أنه لن يستسلم لهزيمته في الانتخابات وأن العملية الانتخابية شهدت تزويرا وإضافة لأصوات متوفين.



من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" "ترامب" بضرورة وقف هذه الأحداث التي وصفها بغير المسبوقة في تاريخ البلاد.



ورد "ترامب" مجددا بتغريدة على حسابه بموقع "تويتر" داعيا أنصاره للعودة إلى منازلهم مضيفا أن هناك انتخابات رئاسية تم تزويرها، وسوف يعود حقه بالسلام لا بالعنف.



وكشفت بيانات اقتصادية أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف ما يقرب من 123 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول بينما توقع محللون إضافة 60 ألفا فقط بعد إضافة 304 آلاف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني.



وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي أن الأعضاء بالبنك المركزي يرون تركيزا من الأسواق على المناقشات المرتبطة ببرنامج شراء الأصول والذي يتضمن شراء سندات خزانة وأوراق مالية مدعومة برهن عقاري بقيمة 120 مليار دولار شهريا على الأقل.



واتفق المسؤولون على أن الأسواق سوف تتلقى العديد من الإخطارات قبل تغيير حجم برنامج شراء الأصول مضيفين أن هناك تعافيا اقتصاديا أقوى من التوقعات.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.4% وأغلقت جلسة نيويورك عند 50.63 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 50.8 دولار وأقل سعر عند 49.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس/آذار بنسبة 1.4% وأغلقت جلسة لندن عند 54.30 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 54.7 دولار وأقل سعر عند 53.4 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.4% (ما يعادل 438 نقطة) إلى 30829 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 31022 نقطة، وأقل مستوى عند 30313 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 3748 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3783 نقطة وأقل مستوى عند 3705 نقاط.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 78 نقطة) إلى 12740 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 12909 نقاط وأقل مستوى عند 12650 نقطة.