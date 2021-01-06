شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بفعل صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية فضلا عن صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى في عشر سنوات.



ويتابع المستثمرون عن كثب ما تبثه وسائل إعلام أمريكية من اقتحام عدد من أنصار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مبنى الكونجرس احتجاجا على فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن".



وجاء ذلك بعد خطاب لـ"ترامب" أمام البيت الأبيض بحضور حشود كثيفة من أنصاره أكد خلاله أنه لن يستسلم لهزيمته في الانتخابات وأن العملية الانتخابية شهدت تزويرا وإضافة لأصوات متوفين.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:29 بتوقيت جرينتش عند 89.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.8 نقطة واقل مستوى عند 89.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس/آذار عند التسوية بنسبة 2.2% أو ما يعادل 60 سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 27.042 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 28.105 دولار وأقل سعر عند 26.700 دولار.