شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع قليلاً بفعل استمرار تفاقم أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الأربعاء في ظل استمرار تصاعد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة وعدد من الدول على مستوى العالم.



وكشفت بيانات اقتصادية أن مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي البريطاني انخفض إلى 49.4 نقطة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي بينما أشارت التوقعات إلى استقرار المؤشر عند القراءة 49.9 نقطة.



وتتواصل أزمة كورونا في إصابة المزيد من المواطنين في بريطانيا وأوروبا، وهو أمر دفع حكومة رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" لإعلان إغلاق شامل بداية من الأسبوع الجاري وحتى منتصف فبراير/شباط المقبل.



يأتي ذلك في إطار مكافحة المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس كورونا تتميز بكونها سريعة الانتشار بنسبة أكبر من نظيرتها الأصلية.



هذا، ويتابع المستثمرون عن كثب أيضا التطورات السياسية في الولايات المتحدة على خلفية احتجاجات أنصار الرئيس "دونالد ترامب" على فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:34 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3614، وسجل أعلى سعر عند 1.3671 وأقل سعر عند 1.3534.