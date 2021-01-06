شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على انخفاض بأكثر من 2% لكنه لا يزال أعلى 1900 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسة ومتابعة التطورات والاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة.



وكشفت وسائل إعلام أمريكية عن اقتحام عدد من أنصار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مبنى الكونجرس احتجاجا على فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن".



وجاء ذلك بعد خطاب لـ"ترامب" أمام البيت الأبيض بحضور حشود كثيفة من أنصاره أكد خلاله أنه لن يستسلم لهزيمته في الانتخابات وأن العملية الانتخابية شهدت تزويرا وإضافة لأصوات متوفين.



من جانبه، دعا الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن" "ترامب" بضرورة وقف هذه الأحداث التي وصفها بغير المسبوقة في تاريخ البلاد.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:16 بتوقيت جرينتش عند 89.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.8 نقطة واقل مستوى عند 89.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط بنسبة 2.3% أو ما يعادل 45.80 دولار وأغلق عند 1908.6 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 1962.5 دولار وأقل سعر عند 1902.6 دولار.