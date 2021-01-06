شكرا لقرائتكم خبر عن محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي: سنخطر الأسواق بعدة رسائل قبل خفض مشتريات السندات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي تلميحات من أعضاء البنك المركزي بإمكانية إخطار الأسواق بخفض برنامج مشتريات السندات.



وأوضح الأعضاء بالبنك المركزي أن الأسواق تركز على المناقشات المرتبطة ببرنامج شراء الأصول والذي يتضمن شراء سندات خزانة وأوراق مالية مدعومة برهن عقاري بقيمة 120 مليار دولار شهريا على الأقل.



وكان اجتماع الخامس عشر والسادس عشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي قد أسفر عن تثبيت الاحتياطي الاتحادي معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير مع التعهد بمواصلة برنامج شراء السندات إلى حين حدوث تغيير جوهري في بيانات التضخم والتوظيف، وهذا ما أكد عليه محضر اجتماع البنك.



واتفق المسؤولون على أن الأسواق سوف تتلقى العديد من الإخطارات قبل تغيير حجم برنامج شراء الأصول.



وشدد أعضاء البنك المركزي على وجد تعاف اقتصادي أقوى من التوقعات في إشارة إلى استمرار حشد زخم النمو بأكثر مما ان يعتقد سابقا.