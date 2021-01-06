شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي مع انتظار محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء على نحو إيجابي في ظل الترقب لمحضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي فضلا عن متابعة التطورات السياسية في الولايات المتحدة.



وكان الكونجرس قد انعقد اليوم في جلسة للتصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعلن خلالها فوز المرشح الديمقراطي "جو بايدن".



لكن أعضاء الحزب الجمهوري اعترضوا على جلسة التصويت رافضين نتائج الانتخابات في "أريزونا" مما دفع الكونجرس لعقد جلستين للتصويت منفصلتين لمجلس النواب ومجلس الشيوخ.



ويصدر بعد قليل محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي انعقد الشهر الماضي وأسفر عن تثبيت الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير.



هذا، وكشفت بيانات اقتصادية أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف ما يقرب من 123 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول بينما توقع محللون إضافة 60 ألفا فقط بعد إضافة 304 آلاف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني.



وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش عند 89.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 89.8 نقطة واقل مستوى عند 89.2 نقطة.