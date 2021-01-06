شكرا لقرائتكم خبر وزير التجارة يدشن منصة «استطلاع» للتمكين من إبداء المرئيات على الأنظمة واللوائح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية «تيسير» الدكتور ماجد القصبي، أمس، المنصة الالكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية «استطلاع».

وتهدف منصة «استطلاع» إلى تمكين العموم والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والملحوظات على مشاريع الأنظمة واللوائح، وما في حكمها مما له صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، قام مركز «تيسير»، بتطوير آلية العمل والحوكمة الخاصة «بوحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها ومنصة استطلاع»، وتعميمها على الجهات الحكومية، وتنظيم عملية النشر واستطلاع مرئيات العموم حول أي مقترح ذي صلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية لمشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها ذات الطابع التنظيمي أو تعديل النافذ منها.

كما قام المركز بتطوير نموذج لتقويم وقياس الأثر التنظيمي، وإعداد بعض الأدلة الإرشادية لتمكين ممثلي الجهات الحكومية من استخدام المنصة بكفاءة عالية.

يذكر أن المركز طرح أكثر من 64 مشروعا تنظيميا عبر المنصة خلال فترة الإطلاق التجريبي، وقد وردت هذه المشاريع من 18 جهة حكومية، فيما بلغ عدد المرئيات الواردة على هذه المشاريع 2,787 رأيا، أرسلت إلى الجهات الحكومية المعنية لدراستها والاستفادة مما ورد فيها، واستكمال الإجراءات النظامية بشأن تلك المشاريع.

منصة استطلاع