20 مشروعا في الشرقية يدرس تمويلها صندوق التنمية السياحي

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وأوضحت مستشارة علاقات الوجهات السياحية بوزارة السياحة ندا التميمي، أن المنظومة السياحية عملت على تفعيل العلاقة وتحقيق المواءمة مع المنطقة الشرقية، كونها أحد الوجهات السياحية ذات الأولوية لعام 2022.وذكرت التميمي، في لقاء نظمه مركز تمكين المرأة في غرفة الشرقية، أن خارطة طريق عام 2030 السياحية تقوم على مرحلتين رئيسيتين، تستمر الأولى حتى 2022 قبل إطلاق المشروعات العملاقة، وذلك تحت عنوان «اكتشف السعودية»، أما المرحلة الثانية تبدأ من 2022 وحتى 2030، وتحمل عنوان «عش التجربة السعودية». مشيرة إلى أن المواقع السياحية قسمت إلى 24 موقعا بارزا و38 موقعا بإمكانات كبيرة و500 موقع مكمل، وهي مواقع إضافية ذات أهمية سياحية، وتكمل التجربة السياحية بعد زيارة المواقع البارزة والمواقع ذات الإمكانات الكبيرة.
وأفادت التميمي بأن الوزارة تستهدف بحلول 2030 المساهمة بنسبة 10% في الناتج المحلي الإجمالي، والوصول بعدد الزيارات السياحية إلى نحو 100 مليون زائر، وتوفير نحو 1.6 مليون فرصة وظيفية، ودعم القطاع الخاص المحلي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
خارطة طريق 2030 السياحية:
المرحلة الأولى حتى 2022: قبل إطلاق المشروعات العملاقة تحت عنوان «اكتشف السعودية»المرحلة الثانية من 2022 حتى 2030: مع بدء إطلاق المشاريع العملاقة تحمل عنوان «عش التجربة السعودية»
تقسيم المواقع السياحية:
24 موقعا بارزا
38 موقعا بإمكانات كبيرة
500 موقع مكمل
مستهدفات 2030:
- المساهمة بـ10% في الناتج المحلي
- الوصول لـ100 مليون زائر
- توفير 1.6 مليون فرصة وظيفية
- دعم القطاع الخاص المحلي
- استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر
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