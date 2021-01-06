شراء أجنبي قوي رغم التراجع الطفيف للمؤشرات المحلية

دبي: أنور داود

أوقفت عمليات جني أرباح طفيفة، سلسلة صعود أسواق الأسهم المحلية للمرة الأولى منذ بداية عام 2021، حيث سجلت المؤشرات العامة أول تراجع لها خلال جلسة، أمس الأربعاء، يرافقها شراء انتقائي على بعض الأسهم، خاصة في قطاع الاستثمار، مع نزعة شرائية قوية للمستثمرين الأجانب غير العرب.

وانخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.11%، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.29%، وسط ضغوط من تراجع هامشي لأسهم البنوك والعقار والاتصالات، مقابل ارتفاع في أسهم الاستثمار على مستوى السوقين.

وشهدت الأسواق شراء قوياً من قبل المستثمرين الأجانب غير العرب، الذين سجلوا محصلة شراء من الأسهم بنحو 100 مليون درهم في سوقي دبي، وأبوظبي، خلال الجلسة، مقابل عمليات تسييل من العرب، والخليجيين، والمواطنين.

وبلغت سيولة المستثمرين الكلية في السوقين نحو 715.8 مليون درهم، بتداول 434.8 مليون سهم، حيث سجل سوق دبي المالي 356.03 مليون درهم، بتداول 349.7 مليون سهم، وسجل سوق أبوظبي 359.8 مليون درهم، بتداول 85.13 مليون سهم.

سوق دبي

واستقر مؤشر سوق دبي المالي على تراجع طفيف بنسبة 0.11%؛ أي ما يعادل 3 نقاط تقريباً، لكنه حافظ على مستواه فوق 2600 نقطة، ولا يزال من أعلى مستويات منذ أواخر فبراير/ شباط 2020، ليغلق عند مستوى 2605.97 نقطة، ليتوقف بذلك صعود الأسهم الذي دام 3 جلسات متتالية.

وتراجع قطاع العقار هامشياً بنسبة 0.09%، بتراجع «إعمار للتطوير» 1.04% إلى 2.83 درهم، و«إعمار مولز» 1.05% إلى 1.88 درهم، فيما استقر «إعمار العقارية» من دون تغيير، بتداول 62 مليون درهم، وارتفع «الاتحاد العقارية» 3.2%، و«ديار» 1.8%.

وسجل قطاع الاستثمار أفضل أداء ليرتفع المؤشر القطاعي بنسبة 3.75%، بعد أن قفز سهم «سوق دبي المالي» 12.9% إلى 1.11 درهم، متصدراً تداولات السوق ب 81.44 مليون درهم، كما ارتفع «دبي للاستثمار» 1.25%، و«شعاع» 1.05%، و«اكتتاب» 0.52%، و«المدينة للتمويل» 4.2%.

وارتفع قطاع التأمين 0.7%، وسط صعود «سلامة» 1.3% إلى 0.852 درهم، و«أمان» 0.96%، و«دار التكافل» 0.10%.

وانخفض البنوك 0.49%، بتراجع «دبي الإسلامي» 0.42% إلى 4.68 درهم، و«الإمارات دبي الوطني» 0.90% إلى 10.9 درهم، «مصرف عجمان» 1.56%، و«أملاك للتمويل» 1.14%، وارتفع «جي إف إتش» 2.25% إلى 0.634 درهم، بتداول 37.7 مليون درهم.

وتراجع النقل 1.4%، مع انخفاض «ارامكس» 0.9% إلى 4.4 درهم، و«العربية للطيران» 2.23% إلى 1.31 درهم. وفي قطاع السلع، عاد سهم «دي إكس بي إنترتينمنتس» للتراجع خلال جلسة، أمس الأربعاء، بنسبة 4.44% إلى 0.086 درهم، بتداول مليون درهم، أي بما يعادل 12.2 مليون سهم.

وفي الخدمات، تراجع سهم «تبريد» 0.74% إلى 2.67 درهم، فيما ارتفع «أمانات» 0.61% إلى 0.825 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق العاصمة، سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.29%، بما يعادل 14.7 نقطة، ليغلق المؤشر عند 5128.79 نقطة، متأثراً بتراجع قطاعات البنوك، والعقار، والاتصالات، والطاقة.

وارتفع قطاع الاستثمار 0.18%، مدفوعاً بارتفاع سهم «العالمية القابضة» 0.19%، وأغلق السهم عند 42.1 درهم، بتداول 79 مليون درهم، كما ارتفع «إشراق للاستثمار» 2.81% إلى 0.329 درهم.

وتراجع البنوك 0.30%، وسط تراجع جماعي هامشي لأسهم القطاع، حيث انخفض «أبوظبي الأول» 0.30% إلى 13.26 درهم، بتداول 85.6 مليون درهم، و«أبوظبي التجاري» 0.33%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.21%.

وانخفض قطاع العقار 0.58%، عندما تراجع سهم «الدار العقارية» 0.62% إلى 3.2 درهم، بتداول 87.2 مليون درهم، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 0.2% إلى 0.511 درهم.

وتراجع قطاع الاتصالات 0.35%، مع تراجع سهم «اتصالات» 0.35% ليغلق عند 17.3 درهم، بتداول 16.7 مليون درهم. وانخفض مؤشر الطاقة 0.68%، وسط تراجع «أدنوك للتوزيع» 1% إلى 3.91 درهم، و«دانة غاز» 0.28%.

توجه المستثمرين

وتوجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في السوقين ب 100 مليون درهم، منها 66.5 مليون درهم في سوق أبوظبي، و 33.4 مليون درهم في دبي.

وسجل المواطنون محصلة صافي استثمار كمحصلة بيع ب79.7 مليون درهم، موزعة ما بين 63.7 مليون درهم في أبوظبي، و16 مليون درهم في دبي.

واتجه العرب والخليجيون نحو التسييل، مسجلين صافي استثمار كمحصلة بيع في السوقين بنحو 10.5 مليون درهم، و7.1 مليون درهم على التوالي.

الاستثمار المؤسسي

وتباينت توجهات الاستثمار المؤسسي في السوقين، حيث سجلت المؤسسات محصلة شراء في سوق دبي المالي بنحو 39.6 مليون درهم، بينما سجلت محصلة بيع في أبوظبي ب1.65 مليون درهم.

ووصلت مشتريات المؤسسات في السوقين إلى 419 مليون درهم، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 381 مليون درهم.

