مركـز تدريــب جديــد لمجموعـة «سـويفـت» فـي الإمـــارات

أبوظبي:”الخليج 365”

عقدت اللجنة التوجيهية لمجموعة مستخدمي «سويفت» في دولة الإمارات اجتماعها الافتراضي الأخير لعام 2020 في شهر ديسمبر/ كانون الأول، وترأسه جمال صالح، رئيس مجموعة مستخدمي «سويفت» في الدولة والمدير العام لاتحاد مصارف الإمارات.

استهل صالح الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللجنة، وشكرهم على تفانيهم وجهودهم المستمرة، فضلاً عن تعاونهم مع اتحاد مصارف الإمارات ومع جميع الشركاء والجهات المعنية لضمان بيئة موثوقة، وفعالة، وآمنة لعملنا في دولة الإمارات. كما انضم أعضاء اللجنة إلى صالح بالترحيب بالعضو الجديد في المجلس، راهول أنوب جاياكار، الذي تم انتدابه عن بنك أبوظبي الإسلامي ليحل محل هيثم المعايرجي.

وتمت مناقشة جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن موافقة أعضاء اللجنة على محضر اجتماعهم الأخير الذي تم عقده في الثاني من يونيو/ حزيران 2020، كذلك تمت مناقشة الأنشطة التي تم تنفيذها خلال عام 2020، وكذلك إقرار الميزانية وخطة العمل لعام 2021، وإعادة تعيين مدققي الحسابات.

وخلال الاجتماع، أعلن الأعضاء عن رغبتهم في توسيع الأعمال من خلال إنشاء «مجموعة أعضاء وطنية»، تتضمن أعضاء اللجنة التوجيهية، مع دعوة أصحاب المصلحة والخبراء، ذوي الصلة والمرتبطين بالقضايا المتعلقة ببيئة العمل، إلى اجتماعات اللجنة التوجيهية، بهدف تعزيز عمل اللجنة وتحقيق أهدافها، مع الحفاظ على ميثاق وهيكل المجموعة ونظامها الأساسي من دون تغيير.

كما تمت مناقشة إنشاء مركز تدريب لمجموعة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات تحت مظلة اتحاد مصارف الإمارات، حيث سيتم دعوة ممثلين عن مستخدمي «سويفت» في الدولة إلى برامج تدريب افتراضية.

وأقرت اللجنة مرشحَيها (وهما من بنك أبوظبي الأول وبنك الشارقة الإسلامي)، لتمثيل مجموعة مستخدمي سويفت الإمارات في برنامج «سويفت» لأمن العملاء في بلجيكا في 2022.

وقال صالح: نحن في اتحاد مصارف الإمارات وبشراكتنا مع مجموعة مستخدمي «سويفت» في الإمارات، والتي تضم الاتحاد وعدداً من المصارف الإماراتية الكبرى، والأعضاء المؤسسيين لمجموعة «سويفت» الإمارات، (مثل بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات دبي الوطني، المصرف، البنك العربي، مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المشرق) كنا المحرك الرئيسي لمجموعة «سويفت» ومستخدميها منذ إنشائها في دولة الإمارات على يد اتحاد مصارف الإمارات قبل ثلاثين عاماً تقريباً.