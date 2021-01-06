الموجة الثانية لـ«كوفيد-19» لن تؤدي إلى إغلاق الاقتصاد كلياً



دبي: ”الخليج 365”

أجرى مركز تريندز للبحوث والاستشارات استطلاعاً جديداً للرأي حول تداعيات الموجة الثانية من تفشي وباء كوفيد-19، خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 23 ديسمبر2020، وذلك لمعرفة رأي أفراد المجتمع حول تداعيات الموجة الثانية من جائحة «كوفيد-19». وقد شارك في هذا الاستطلاع عينة عشوائية مكونة من 405 أفراد من الذكور والإناث شملت مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات التعليمية.

وقد أظهرت نتائج الاستطلاع بواقع 66.7% أن الاعتقاد السائد لدى أفراد العينة المستجوبة ينحو إلى عدم الاعتقاد بأن الموجة الثانية ستكون أقوى من الموجة الأولى، في حين كانت هناك نسبة قليلة نوعاً ما تعتقد أن تأثير الموجة الثانية من وباء «كوفيد-19» سيكون أقوى من تأثير الموجة الأولى بواقع 21.0%. في الوقت ذاته، فإن الغالبية العظمى من أفراد العينة لا يتوقعون أن يتم إغلاق ثانٍ كامل للاقتصاد في بلدانهم بسبب زيادة الحالات الجديدة بواقع 82.7%.

وعلى صعيد آخر فإن نسبة قليلة من أفراد العينة بواقع 11.1% يتوقعون أن تقوم بلدانهم بعمل إغلاق ثانٍ كامل للاقتصاد في حال زادت الحالات الجديدة؛ إذ إن الاعتقاد السائد لدى أفراد هذه العينة ينحو إلى الاعتقاد بأن الإغلاق الكامل ليس هو الحل الأفضل لمواجهة الموجة الثانية من جائحة «كوفيد-19» إذ بلغت النسبة 65.4%، في حين أن نسبة قليلة بواقع 21.0% من أفراد العينة يعتقدون أن عمليات الإغلاق الكامل هي الحل الأفضل لمواجهة الموجة الثانية من كوفيد-19.

كما بيّنت نتائج الاستطلاع أن نسبة كبيرة من أفراد العينة لديها ثقة كبيرة في قدرة الاقتصاد على التعافي بواقع 48.1%، في حين أن 38.3% من الأفراد يثقون بدرجة متوسطة في ذلك، بينما نسبة 13.6% من الأفراد لديهم ثقة ضعيفة في قدرة الاقتصاد على التعافي، واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى من حيث مستوى الثقة في قدرة اقتصادها على التعافي.