شكرا لقرائتكم خبر عن «بتكوين» أكثر استقطاباً للمستثمرين من عمالقة التقنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: زهير العربي

ارتفعت عملة «بتكوين» الإلكترونية في التداولات بآسيا فوق 35 ألف دولار للمرة الأولى أمس الأربعاء، لتبلغ مستوى مرتفعاً عند 35 ألفاً و879 دولاراً، وتواصل موجة صعود دفعت العملة الرقمية للقفز بأكثر من 800% منذ منتصف مارس/ آذار.

وتجاوزت العملة الرقمية الأكثر انتشاراً في العالم مستوى 20 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق في 16 مارس.

الغريب في الأمر أن متوسط تداولات العملة المشفرة الأشهر في العالم تجاوز خلال شهر ديسمبر فقط تداولات عمالقة التكنولوجيا في العالم، إذ بلغ متوسط تداولاتها خلال الشهر 39.1 مليار دولار، بينما بلغ متوسط تداولات «أبل» 13.6 مليار دولار، فيما بلغ متوسط تداولات «أمازون» 11.4 مليار دولار «ميكروسوفت» 5.39 مليار دولار، و و«فيسبوك» 4.3 مليار دولار، و«الفابيت» الشركة الأم ل «جوجل» 2.3 مليار.

وارتفعت القيمة السوقية لإجمالي الوحدات المتداولة من «بتكوين» الى 648 مليار دولار، حيث يصل عدد وحدات العملة إلى 18.6 مليون وحدة تمثل 89% من إجمالي الوحدات المعروضة للتداول في الأسواق من الحد الأقصى الذي يمكن الوصول إليه من الوحدات المشفرة البالغ 21 مليون وحدة.