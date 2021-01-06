أسهم البنوك الأمريكية تنتعش مع ارتفاع سندات الخزانة

تباينت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الأربعاء، في ظل اختلاف البيانات الداخلية لكل سوق حيث أبقت المؤشرات عينها على انتخابات الإعادة في جورجيا التي ستحدد السيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي، وفي ظل ذلك، انخفضت الأسهم اليابانية تحت ضغط تزايد حالات الإصابة ب«كوفيد 19»، ولجوء السلطات إلى تشديد إجراءات الإغلاق، بينما انتعشت المؤشرات الأوروبية بعد أن ربحت القطاعات شديدة التأثر بالاقتصاد مثل الطاقة، والبنوك، مع ترقب، بينما كافحت «وول ستريت» للارتداد إلى المنطقة الخضراء، باستثناء المؤشر ناسداك الذي كانت خسائره طفيفة.

وفي بورصة نيويورك، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 350 نقطة تمثل 1.14%، وصعد المؤشر «إس آند بي» 0.54%، في حين هبط المؤشر ناسداك 0.20%.

وارتفعت أسهم جي بي مورجان 4.2%، وأسهم بنك أوف أمريكا 6.4% بعد تسجيل عائد السندات لأجل 10 سنوات ارتفاعاً يتخطى حاجز 1% للمرة الأولى منذ 9 أشهر.

ومن المتوقع أن يفوز الديمقراطي رافائيل، وارنوك، في جولة الإعادة الخاصة بمجلس الشيوخ الأمريكي في انتخابات الإعادة الخاصة أمام الجمهورية الحالية كيلي لوفلر، وفقاً لشبكة «إن بي سي نيوز»، وفي انتخابات الإعادة الأخرى في مجلس الشيوخ، كان الديمقراطي جون أوسوف يتقدم على السيناتور الجمهوري ديفيد بيرديو، لكن شبكة «إن بي سي» قالت إن السباق كان قريباً للغاية، وإذا فاز كلا الديمقراطيين، فسيؤدي ذلك إلى تعادل 50-50 في الغرفة العليا، مع تصويت نائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس على فاصل التعادل لمنح الحزب السيطرة على مجلس الشيوخ.

ويخشى البعض في وول ستريت من أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون قد يؤدي إلى زيادة ضرائب الشركات، وتشديد اللوائح على الشركات، ما قد يؤثر في السوق الأوسع، ومع ذلك، يمكن أن تسهل هذه النتيجة أيضاً تمرير حوافز مالية إضافية، ما قد يعطي دفعة للشركات الأكثر تضرراً من جائحة فيروس كورونا.

ويمكن أن تتضرر أسهم شركات التكنولوجيا بشكل أكبر إذا سيطر الديمقراطيون على مجلس الشيوخ، حيث يتناوب المستثمرون بعيداً عن أسهم النمو، ويتجهون إلى الأسماء التي ستستفيد أكثر من أي حافز آخر، وأيضاً، يمكن أن تؤثر معدلات الضرائب المرتفعة في أسهم التكنولوجيا أكثر من بقية السوق، وانخفضت أسهم كل من «أبل»، و«فيسبوك»، أكثر من 2%.

وفي المدى القريب، الأسواق تسعيد المزيد من الحوافز. ومن وجهة نظر الأسهم، هذا يعني تدني الأداء التكنولوجي وتفوق الأداء الدوري / القيم، وقال توم إساي، مؤسس Sevens Report، في مذكرة «أكبر استفادة من فوز الديمقراطيين هو المزيد من القوة وراء التجارة الدورية / القيمة / المعدلات الأعلى».

ويتوقع بنك جولدمان ساكس حزمة تحفيز كبيرة أخرى تصل قيمتها إلى 600 مليار دولار على المدى القريب إذا انتصر الديمقراطيون وأخذوا مجلس الشيوخ.

وقفز مؤشر رأس المال الصغير «راسل 2000» أكثر من 1%، وارتفعت أسهم يونايتد إيرلاينز 1%، وارتفع سهم كارنيفال بنسبة 0.6%.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس الأربعاء، وربحت القطاعات شديدة التأثر بالاقتصاد مثل الطاقة والبنوك مع ترقب المستثمرين فوز الديمقراطيين في انتخابات الإعادة المهمة في جورجيا على معقدين في مجلس الشيوخ الأمريكي، ما قد يقود لتحفيز مالي أكبر.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.4% بينما تقدم المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.8% والمؤشر داكس الألماني 0.3%.

وارتفعت أسهم بي.بي، ورويال داتش شل، وتوتال، مع صعود أسعار النفط لتسجل أعلى مستوى منذ فبراير/ شباط 2020 بعد تعهد السعودية بخفض الإنتاج أكثر مما هو متوقع في اجتماع من منتجين حلفاء لها.

وتقدمت البنوك 2.5% بينما صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة السيارات والتأمين أكثر من 1%.

وفي طوكيو، أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة، أمس الأربعاء، وسط ضبابية تكتنف نتائج انتخابات إعادة على مقعدين بمجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية جورجيا، بينما تضررت المعنويات باحتمال إعلان حالة الطوارئ في طوكيو، والمدن المحيطة بها هذا الأسبوع.

واختتم المؤشر نيكاي الجلسة على هبوط 0.38% إلى 27055.94 نقطة بعد مكاسب بلغت 0.17%، في حين صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.28% إلى 1796.18 نقطة.

ومن شأن فوز الديمقراطيين بالمقعدين أن يجعل إقرار الرئيس المنتخب جو بايدن حزم الإنفاق المالي أيسر، ويعد أمراً إيجابياً بصفة عامة.(وكالات)