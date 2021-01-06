شكرا لقرائتكم خبر المالية توقع اتفاقية تمويل بـ3 مليارات دولار مع الكورية للتأمين التجاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت وزارة المالية ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين توقيع اتفاقية تمويل مع الشركة الكورية للتأمين التجاري (KSURE)، حيث وقع الاتفاقية من الجانب السعودي وزير المالية محمد الجدعان، ومن الجانب الكوري الرئيس التنفيذي للشركة الكورية للتأمين التجاري لي ان هو.

وأوضح وزير المالية أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التعاون المسجل بين المملكة وعضو مجموعة العشرين جمهورية كوريا الجنوبية.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، أن المركز الوطني لإدارة الدين قام بتنسيق وترتيب التمويل المقدم من الشركة الكورية للتأمين التجاري، والذي يقدر بـ3 مليارات دولار، حيث لاقى الطرح اهتماما واسعا من قبل المؤسسات المالية، مشيرا إلى أنه شاركت في التمويل 10 بنوك من مختلف الدول.

وأضاف السيف أن التمويل المقدم سيستخدم لتمويل المشاريع الحكومية الاستراتيجية في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن المتوقع أن يثمر التعاون عن ترتيب لقاءات بين مقدمي الخدمات من كوريا مع أصحاب المشاريع المستقبلية الكبرى لهدف إيجاد سبل تمويل جذابة لهذه المشاريع، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية هي الثانية من نوعها على مستوى المملكة، بعد توقيع اتفاقية التمويل الأولى مع وكالة ائتمان الصادرات الألمانية لمشروع استيراد الحافلات لدى هيئة تطوير الرياض.

تمويل من الشركة الكورية للتأمين التجاري:

قيمة التمويل: 3 مليارات دولار

المشاركون في التمويل: 10 بنوك

الاستخدام: تمويل المشاريع الحكومية الاستراتيجية في سياق تحقيق رؤية المملكة

القطاعات التي سيتم تمويلها: