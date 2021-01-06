جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع النفط مدعوما بالخفض الطوعي السعودي

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وقال جولدمان ساكس في مذكرة، «إن تعهد السعودية بخفض إنتاجها من النفط بأكثر من المطلوب بموجب اتفاق أوبك+، يشير إلى ضعف الطلب على الخام في أعقاب إجراءات العزل العام الجديدة لمكافحة جائحة كوفيد-19، ويمهد المجال لسوق تحظى بإمدادات أقل في الربع الثاني من العام».وأضاف «تحرك السعودية وتوقعات شح السوق في الربع الثاني من 2021، حيث يعزز تعافي الطلب القدرة على استئناف الإنتاج، ستدعم الأسعار على الأرجح في الأسابيع المقبلة».
ونقلت وكالة رويترز عن محللين في جولدمان ساكس قولهم إن توقعاتهم المحدثة بشأن توقعات توازن السوق في الربع الأول من 2021 يعتريها الضعف، وإن أحدث خطط أوبك+ تشير إلى فائض 250 ألف برميل يوميا مقارنة مع عجز في الإنتاج من قبل.
وكتبوا في المذكرة «مستوى إنتاج أوبك+ في مارس سيظل منخفضا مع بدء تعافي الطلب العالمي بقوة مدفوعا بالطقس الأكثر دفئا وزيادة معدلات التطعيم. يشير هذا إلى أن المجموعة قد تعاني لرفع الإنتاج بالسرعة المطلوبة».
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