شكرا لقرائتكم خبر لجنة الاستئناف تدين 12 عضو مجلس إدارة وموظفا في «وقاية» وتغرمهم 2.15 مليون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت في بيان لها أن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (التاسعة والأربعين) من نظام السوق المالية، وذلك لقيامهم عمدا بالمشاركة في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعا غير صحيح ومضللا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة وقاية للتأمين، وإعادة التأمين التكافلي بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة، وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 2013/12/31، والفترة المالية المنتهية في 2014/03/31.وذكرت أنه للمتضرر من المخالفات التقدم إلى اللجنة بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.
وأشارت إلى أن أمانة اللجان ستعلن للعموم على موقعها الالكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
تفاصيل العقوبات
وفق قرار لجنة الاستئناف:
عبدالله الزنيتان
- فرض غرامة مالية 200 ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 7 سنوات.
فرض غرامة مالية 120 ألف ريال.
منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 5 سنوات.
داوود صفارنة
- فرض غرامة مالية 30 ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 5 سنوات.
- فرض غرامة مالية 200 ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 7 سنوات.
- فرض غرامة مالية 200 ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 7 سنوات.
- فرض غرامة مالية 200 ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 7 سنوات.
- فرض غرامة مالية 200 ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 7 سنوات.
- فرض غرامة مالية 200 ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 7 سنوات.
- فرض غرامة مالية 200 ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 7 سنوات.
- فرض غرامة مالية 200 ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 7 سنوات.
- فرض غرامة مالية 200 ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 7 سنوات.
- فرض غرامة مالية 200 ألف ريال.
- منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق 7 سنوات.
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