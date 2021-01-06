شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الكندي رغم انتعاش النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء في ظل متابعة الأسواق لتطورات أزمة فيروس كورونا، وذلك على الرغم من انتعاش أسعار النفط الذي يعد سلعة رئيسية للصادرات الكندية.



ويعقد المستثمرون في الأسواق العالمية آمالا على ضخ الولايات المتحدة مزيدا من التحفيزات النقدية لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



وتتواصل الجهود لمكافحة أزمة كورونا حول العالم حيث أعلن الاتحاد الأوروبي اعتماد لقاح "موديرنا" للاستخدام الطاريء بعد اعتماده لقاح "فايزر – بيونتك".



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 17:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 50.5 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 50.8 دولار وأقل سعر عند 49.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس/آذار بنسبة 1.4% إلى 54.3 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 54.7 دولار وأقل سعر عند 53.4 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، استقر الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الاسعة 18:04 بتوقيت جرينتش عند 0.789، وسجل أعلى سعر عند 0.7918 وأقل سعر عند 0.7859.