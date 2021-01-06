شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواصل مكاسبه بعد هبوط قوي للمخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء في اعقاب إعلان السعودية خفضا طوعيا لإنتاجها من الخام، وعززت مكاسبها عقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية.



وأعلن وزير الطاقة السعودي بالأمس أن المملكة قررت خفض إنتاجها من النفط بنحو مليون برميل يوميا بشكل طوعي على مدار شهري فبراير/شباط ومارس/آذار.



وكشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 8 ملايين برميل إلى 485.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بنحو مليوني برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 1.67 مليون برميل خلال نفس الفترة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بحلول الساعة 18:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.6% إلى 50.7 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 50.8 دولار وأقل سعر عند 49.4 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس/آذار بنسبة 1.7% إلى 54.5 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 54.7 دولار وأقل سعر عند 53.4 دولار.