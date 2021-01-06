شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مخزونات النفط الأمريكية بنحو 8 برميل في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن تراجع مخزونات الخام في أمريكا بنحو 8 ملايين برميل إلى 485.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بنحو مليوني برميل.



وارتفع مخزون البنزين بحوالي 4.5 مليون برميل إلى 241.1 مليون برميل، بينما ارتفع مخزون المقطرات بحوالي 6.4 مليون إلى 158.4 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن انخفاض في مخزونات النفط بحوالي 1.67 مليون برميل خلال نفس الفترة.