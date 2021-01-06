شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يرتفع في بداية الجلسة مع اقتراب حسم انتخابات "جورجيا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية (عدا ناسداك) في بداية تداولات اليوم الأربعاء في ظل الاقتراب من حسم نتائج انتخابات ولاية "جورجيا" لصالح الديمقراطيين.



ويعقد المستثمرون آمالا على ضخ الولايات المتحدة مزيدا من التحفيزات النقدية لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات فيروس "كورونا".



يأتي ذلك في ظل اقتراب الديمقراطيين من السيطرة على مجلس الشيوخ علاوة على سيطرتهم على مجلس النواب في ظل التوقعات بحصول مرشحي الحزب على مقعدي ولاية جورجيا.



وكشفت بيانات اقتصادية أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف ما يقرب من 123 ألف وظيفة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول بينما توقع محللون إضافة 60 ألفا فقط بعد إضافة 304 آلاف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% (ما يعادل 275 نقطة) إلى 30660 نقطة، كما ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 3735 نقطة، فيما انخفض "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 90 نقطة) إلى 12730 نقطة.